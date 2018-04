Le déficit commercial français, un boulet pour l'ensemble de l'économie

publié le 09/04/2018 à 09:16

Les chiffres du commerce extérieur français sont, en effet, légèrement moins préoccupants. Le déficit, depuis le début de l'année, s'élève à 10,6 milliards d'euros, contre 13,5 pour la même période de l'an dernier. Mais ce sont de faux amis.



Cette amélioration marginale est essentiellement le résultat d'un recul de nos achats de matériels électriques, de télécommunications, de produits chimiques et d'approvisionnement en pièces détachées pour l’aéronautique. Sur le fond, rien n'indique que les produits "made in France" sont à la conquête de nouveaux marchés internationaux.

Les fabrications et les services français ne sont pas compétitifs. L'affaire n'est pas nouvelle. Depuis vingt ans, le déficit permanent de notre commerce extérieur entrave et pénalise l'ensemble de notre économie.

Les analystes de Xerfi considèrent que les déséquilibres de nos échanges commerciaux nous ont coûté plus de six points de croissance depuis 1998. Lourd de conséquences en termes d'emplois et de pouvoir d'achat. Un handicap majeur qui n'est curieusement jamais à la une des agendas politiques.

Des méthodes pour redresser la barre

Pourquoi cette omerta ? Parce que c'est un révélateur de nos faiblesses et que l'on n'aime pas parler de ce qui fâche. La première de ces faiblesses c'est le coût du travail. Difficile à croire en consultant les fiche de paye, mais à 37,1 euros de l'heure nous sommes la plus chère des grandes économies européennes. Impossible à ce tarif de lutter contre l'Italie et l'Espagne, qui font les mêmes produits mais moins chers.



La deuxième faiblesse c'est notre positionnement globalement moyenne gamme. Impossible dans ces conditions de lutter contre le "made In Germany". Enfin, troisième fragilité : la faiblesse de notre déploiement à l'exportation. Quand sur les marchés internationaux on dénombre 100 compétiteurs tricolores, on en compte 171 italiens et 265 allemands.



On peut espérer redresser la barre, mais en surmontant nos handicaps structurels : la formation de nos dirigeants (combien d'entre eux parlent des langues étrangères ?), la faiblesse de l'investissement dans l'innovation et de la prise de risque, et enfin des coûts plus compétitifs (c'est-à-dire des impôts, charges, taxes qui pèsent moins lourd sur notre appareil économique).



C'est à ces conditions que notre décrochage commercial cessera d'être un boulet pour l'ensemble de notre économie.