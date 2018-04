Qwant, le petit Poucet de l'Internet honnête

publié le 10/04/2018 à 08:03

Les scandales récents sur leur usage par Facebook, YouTube et bien d'autres, mettent en lumière le petit Français qui, depuis 2013, avait du mal à faire entendre sa musique : sa croissance est passée de 20% par mois à 20% par jour.



Qwant, c'est le petit Poucet des moteurs de recherche. Il nous permet, comme les moteurs américains, de ne pas nous perdre dans l'univers Internet avec une particularité : ses services respectent notre vie privée. À l'inverse de Google et des autres, il n'enregistre pas nos données personnelles ou nos historiques de navigation pour en faire commerce.

Est-ce une alternative crédible face à Google, Bing ou Yahoo ? Ce n'est encore qu'une formidable promesse. Qwant progresse très fort, mais ne réceptionne encore que 4% des requêtes sur Internet en France. La jeune entreprise, qui a emprunté plus de 40 millions d'euros l'an dernier, se déploie aussi en Allemagne, en Italie et en Espagne.

Techniquement, elle n'a rien à envier à ses concurrents. Mais pour l'heure, c'est Google qui monopolise les ordinateurs français : 90% de nos recherches passeraient par ce moteur de recherche. La France, très sensible au respect de la vie privée, est, paradoxalement, le pays le plus "Googlelisé" du monde.

Une alternative crédible si...

Qwant pourrait-il un jour supplanter les géants américains ? Google répond tous les jours à 5,5 milliards de requêtes à travers le monde. Des informations qu'elle vend à prix d'or et qui lui assurent une puissance financière exceptionnelle.



Qwant, avec 2 millions de visiteurs quotidiens, n'affiche de son côté que 12 euros de revenu par utilisateur et par an. Mais si sa force de frappe financière est limitée, les directives européennes sur la vie privée et l'attention des internautes quant au respect de leurs données confidentielles, militent en sa faveur.



Avec un moteur de recherche adapté aux enfants, l'Éducation nationale serait un client tout désigné, un service de cartographie, de paiement en ligne ou de messagerie non intrusifs des services qui sont dans les cartons, l'alternative est crédible. À condition que les Européens fassent réellement respecter le futur règlement sur la protection des données. Assurer 10% du marché européen semble une ambition réaliste.