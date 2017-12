Les Français se remettent à acheter des vêtements

publié le 08/12/2017 à 09:14

On peut parler d’un souffle de légèreté retrouvé. Après de années de plomb, pour la première fois depuis dix ans, le marché de la mode et du textile va afficher un bilan positif. ce n'est pas anecdotique. Cette industrie, qui brasse encore 30 milliards d'euros, a été dévastée par la crise : depuis 2007, les ventes avaient reculé de 14%. Cette année, elles seront positives. Nous avons, durant ces dix dernières années, collectivement arbitré en faveur des dépenses de loisirs et de culture au dépend de nos garde-robes. Manifestement, nous avons de nouveau envie d’être plus élégants ou plus confortablement vêtus.



Au moins trois déclics expliquent ce renouveau vestimentaire. D'abord la qualité de l’offre et la diversité des canaux de ventes. Les Français restent attachés à leurs magasins. Ils le sont beaucoup plus que les Allemands et les Anglais, qui font plus de 25% de leurs achats sur le Net. Nous découvrons le e-commerce, qui dépasse à peine 12%. Mais ce mode de distribution est en augmentation constante, et il favorise de nouveaux achats.

Deuxième facteur : l’amélioration du pouvoir d'achat, du moral des ménages et du climat économique. On sort un peu plus de nos tanières. Enfin, il y a l'environnement météo. Les chaleurs de l'été 2017 ont "boosté" les ventes.

Enrayer l'inflation des étiquettes barrées

Est-ce l’occasion d'une relance du textile en France ? Il est trop tôt pour l’affirmer. Les grandes enseignes, comme le numéro un français Kiabi, l'Espagnol Zara ou le Suédois H&M, continuent de faire fabriquer en Asie. Mais là aussi ça bouge. Les exportations de vêtements "made in France" sont en hausse régulière de 5%, et elles devraient frôler les 10 milliards d'euros à la fin de l’année.



Parallèlement à ce dynamisme, les grandes marques et distributeurs s'organisent pour enrayer l'inflation de promotions et de soldes. Un phénomène économique malsain, puisque un vêtement sur deux est vendu dans notre pays avec une étiquette barrée. Si toutes ces transformations se confirment, on pourrait espérer une petite relance de l’industrie textile en France.