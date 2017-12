Liste noire des paradis fiscaux : "Un nouveau coup d'épée dans l'eau"

publié le 07/12/2017 à 07:30

C'est la première fois que Bruxelles affiche une liste officielle de pays (il y en a dix-sept) qui alimentent les tuyaux de la fraude fiscale à grande échelle. Vous me direz que c'est un outil politique indispensable. Mais à l'exception de la Corée du Sud, on n'y trouve pas un seul poids lourd. Ni les États-Unis, avec le Delaware qui est un gigantesque trou noir, ni la Grande-Bretagne, avec les confettis de sa gracieuse Majesté (Jersey, Guernesey ou l'île de Man), ne figurent au répertoire. Ce qui, au passage, va offrir à Londres, après le Brexit, des porte-avions très bien outillés pour nous mener une concurrence fiscale meurtrière.



Il faut faire un autre constat : l'Union serait quand même beaucoup plus convaincante et redoutée si elle faisait le ménage à la maison. Car cette liste noire, et la grise qui l'accompagne, ignorent l'Irlande (le pays du dumping fiscal), les Pays-Bas (le lieu des montages acrobatiques), le Luxembourg (la chambre opaque de la finance) et Malte (l'île de tous les transits non identifiés).