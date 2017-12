L'emploi a progressé dans toutes les régions en 2016

publié le 05/12/2017 à 07:22

L'Insee vient de faire le point sur les créations d'emploi dans l'ensemble de la France. Fin 2016, 27,6 millions de personnes occupaient un emploi, qu'il soit salarié ou non, un chiffre en hausse de 252.000 sur l'année (+0,9%). Cela signifie qu'enfin notre pays compte plus de personnes au travail rémunérées qu'avant la crise de 2008. Il aura donc fallu huit ans pour absorber le choc.



Le second constat de l'Insee est encore plus réjouissant : pour la première fois depuis dix ans, toutes les régions de France ont créé de l'emploi l'an dernier. Alors pas toujours dans les mêmes proportions, ni avec les mêmes offres d'emploi. Mais de façon globale, aucune partie de l'Hexagone n'est laissé en friche.

Les créations d'emploi son bien réparties. Il y a bien sûr des écarts de rythme : il y a l'Île-de-France d'un côté, mais c'est surtout en Occitanie et dans les Pays-de-la-Loire que la dynamique a été la plus forte.