Les fermetures d'usine stoppées en France

publié le 20/03/2017 à 08:08

Pour la première fois depuis 2009, la balance entre les fermetures et les créations d'entreprises est à l'équilibre en France. C'est un virage majeur après les vagues de faillites qui ont miné notre appareil productif. Pour redresser la situation, nos usines ont profondément modifié leur cartographie. D'abord, elles sont aussi productives qu'avant la crise, elles investissent autant mais elles emploient moins de monde (20 salariés en moyenne, contre 30 avant la crise). Ensuite, elles ont reconstitué leurs marges. C'est l'effet du "pacte de responsabilité", du CICE et du pétrole pas cher, avec en bonus le crédit quasi gratuit. Troisième élément, spectaculaire : le coût du travail manufacturier est plus faible en France qu'en Allemagne.



Soutenir que le climat des affaires ne s’améliore pas serait une contre-vérité malsaine. Mais prétendre que notre industrie est tirée d'affaire le serait tout autant. D'abord parce que nous avons perdu 820.000 emplois industriels en quinze ans (le quart de l'ensemble des effectifs). Ensuite parce que le "made in France" ne représente plus que 3% du commerce international (deux fois moins qu’il y a trois quinquennats).

Enfin - et c'est le plus grave -, nos fabrications à quelques exceptions près comme l’aéronautique, le luxe ou la pharmacie, sont massivement positionnées sur le moyen de gamme. Un marché où l'Italie et surtout l’Espagne sont aussi fortes que nous mais beaucoup moins chères. La différence sortie d'usine entre les deux côtés des Pyrénées est de 20% en faveur de nos voisins.