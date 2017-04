Cémoi, un géant du chocolat qui continue à se développer

publié le 15/04/2017 à 11:06

Cémoi est le premier chocolatier français. Il dispose d'une quinzaine d'ateliers de production, principalement en France et notamment celui de Molsheim, en Alsace, où l'on vient de terminer la livraison d’œufs décorés à la main ! Oui, chaque œuf Cémoi est donc différent selon l'imagination des peintres en chocolat. Mais Cémoi vend du chocolat toute l'année : 50 % de ses ventes, c'est du chocolat que vous retrouvez dans les biscuits et les glaces de toutes marques. Cémoi fournit également les artisans chocolatiers, les pâtissiers, il fabrique des produits pour la grande distribution mais aussi sous sa propre marque : on lui doit les petits oursons chocolatés en guimauve.



Son cacao vient de plusieurs régions du monde. Cémoi travaille avec 60.000 planteurs ; en Équateur, pour un cacao plus fruité, à Sao Tomé pour un cacao plus boisé qui a même un goût de réglisse, en Côte d'Ivoire aussi bien sûr, avec des coopératives. "Attention, prévient le PDG de Cémoi, Patrick Poirrier, on n'est pas El Gringo qui passe sur les plantations une fois par an, non, on a des salariés sur le terrain, on forme les producteurs aux greffages, à la fermentation du cacao, essentiel, on les aide à améliorer leurs revenus."

Une affaire de famille

Cémoi est une vieille entreprise : un géant familial de 3.400 personnes basé à Perpignan. Le chocolat est arrivé en France depuis l'Espagne, par les Pyrénées, au XIXe siècle. Le berceau de Cémoi, c'est dans les Pyrénées Orientales, première fabrique de chocolat en 1814. Les Poirrier sont à la tête de Cémoi depuis 3 générations. Patrick Poirrier dirige Cémoi et il visitait encore récemment les plantations en République Dominicaine, "mais aujourd'hui, regrette-t-il, avec le téléphone portable, terminées les immersions sur le terrain, on a toujours un fil à la patte."

Le futur du chocolat, c'est le chocolat noir. C'est la tendance mondiale. Et Cémoi se développe aux États-Unis, où il vient de racheter un chocolatier. Il distribue aussi depuis deux ans du chocolat en Afrique : des tablettes, des petits sachets de poudre de cacao, du chocolat à tartiner, parce que la jeunesse africaine voit son pouvoir d'achat augmenter et a elle aussi envie de chocolat. Un défi important pour Cémoi : il y a autant de consommateurs en Afrique de l'Ouest qu'en Europe.