Les boules Quies, 100 ans d'un succès français

publié le 10/02/2018 à 10:31

Les boules Quies fêtent leurs 100 ans. Tout le monde croit que c'est américain. "Mais pas du tout", s'insurge Olivier Denis du Péage, le président de cette entreprise 100% française et familiale. L'usine est située à Palaiseau en région parisienne, 48 salariés travaillent à la fabrication de 60 millions de boules de cire ou de mousse par an.



Quies a décidé de sortir de son silence et de faire parler de l'entreprise pour raconter son histoire. Qui commence 1918, quand un pharmacien fabrique, à la demande d'une cliente, ses boules qu'il appelle dans un premier temps "sourdines", avec cette cire qui s'adapte au conduit auditif en prenant la température du corps humain. L'arrière-grand-père d'Olivier Denis du Péage en fait une affaire.

Les ventes ont progressé de 8% l'année dernière. Pourtant, notre monde n'est pas beaucoup plus bruyant qu'avant. Notre sensibilité au bruit est différente. Quies fabrique aussi des protections pour aller au concert, en boîte de nuit, pour voyager en avion. Les bouchons ne représentent que 30% du chiffre d'affaires de la société, qui fabrique aussi tout une gamme de protection pour la natation et l'hygiène de l'oreille, tout comme des produits anti-ronflement.