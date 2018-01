Marius Fabre : savonnerie artisanale depuis 1900

publié le 16/01/2018 à 12:55

Seulement quatre entreprises fabriquent l'authentique savon de Marseille. L'une d'entre elles se trouve à Salon-de-Provence. Marius Fabre est une entreprise entièrement familiale depuis sa création, en 1900.



L'histoire de la savonnerie artisanale a commencé avec Marius Fabre, l'arrière-grand-père, qui avait transporté deux chaudrons au fond de son jardin. En 1927, la famille s'installe dans les locaux actuels, et les fils de Marius prennent le relais, suivi par sa petite-fille Marie-Hélène et son époux. Aujourd'hui, deux sœurs, Julie et Marie, ont pris les rênes de l'entreprise qui emploie une quinzaine de salariés.



Après avoir été juriste d'entreprise, Marie a travaillé dans la protection d'un parc régional. Depuis quelques années, elle a rejoint sa sœur Julie pour représenter la marque Marius Fabre sous l'œil de leurs parents. "Je me suis toujours dit que j'atterrirais un jour dans le savon", assure quant à elle Julie Bousquet-Fabre.



La vente des savons de Marseille reste modeste face aux industriels et au savon liquide. Pourtant, les bienfaits de l'huile végétale sont de plus en plus reconnus par les consommateurs. Fort de son succès, Marius Fabre a ouvert une boutique à Paris.



Les savons de Marseille concurrencés par l'Asie

Prochaine bataille : l'indication géographique protégée du savon de Marseille. Une décision indispensable pour les savonneries artisanales. "C'est le combat de David contre Goliath", soupire Julie Bousquet-Fabre.

Pour devenir maître savonnier, il faut compter dix ans. Le savon de Marseille doit être composé de 7 à 8 ingrédients maximum : de l'huile végétale, de la lessive de soude, du sel et de la glycérine. Pas de colorant, ni de parfum.



Aujourd'hui, les savons de Marseille viennent souvent d'Asie et sont confectionnés à base de graisse animale. Une indication géographique protégée serait la bienvenue pour pouvoir faire le tri dans les rayons.