et Agnès Bonfillon

publié le 03/04/2018 à 23:55

La fréquentation touristique en France a atteint un niveau record en 2017, avec 429 millions de nuitées enregistrées. C'est une hausse de 5,6% en un an, favorisée par le retour des touristes français comme étrangers. C'est en tout cas ce qu'a annoncé l'Insee, ce mardi 3 avril. "Il y a une nette embellie. On peut se réjouir de ces résultats après les deux dernières années qui ont été difficiles pour le tourisme français, pour les raisons qu'on sait", se félicite Frédéric Piret-Gérard directeur de la Gazette officielle du tourisme.



"Le tourisme français a souffert, les opérateurs du tourisme ont souffert. Il y a eu grosso modo une perte sur les deux années cumulées de l'ordre de 5 milliards d'euros", détaille-t-il au micro de RTL. La main d'œuvre a été particulièrement touchée par la chute de la fréquentation touristique. "Aujourd'hui, on retrouve de très belles couleurs", se réjouit Frédéric Piret-Gérard.

L'objectif maintenant, c'est surtout "de reconquérir des clientèles étrangères et de conquérir de nouvelles clientèles étrangères". D'autant que les chiffres de l'Insee ne comptabilisent que les réservations en hôtel ou en camping, mais pas les autres locations comme les Airbnb. Après la vague d'attentats qu'a subi la France ces deux dernières années, il n'était pas aisé de reconquérir les touristes internationaux.