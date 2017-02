Les Françaises ont dépensé moins de 10 milliards d'euros en habillement en 2016, soit une baisse de 1,2% sur un an.

> Le budget des Françaises consacré aux vêtements en baisse Crédit Image : AFP / Archives, Jacques Demarthon Crédit Média : Bénédicte Tassart Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Les modes de consommation évoluent. Les Français ont acheté moins de vêtements l'an dernier, mais davantage sur internet. La gente féminine a en effet dépensé un peu moins de 10 milliards d'euro pour renouveler sa garde robe, correspondant à une baisse de 1,2% sur un an pour le prêt-à-porter féminin. Mais aujourd'hui, les clientes essaient en boutiques et passent commande sur la toile.



En 10 ans, les achats de vêtement sur internet ont été multipliés par 3. Un engouement qui concerne toutes les catégories d'âges. Ainsi, les 13-24 ans sont celles qui achètent le plus de d'habits en général, avec un budget annuel de 574 euros, devant les 55-64 ans, avec un panier moyen 419 euros.



Imperméables, blousons et autres doudounes ont été les véritables stars d'une année 2016 qui consacre également le retour du tailleur pantalon. Chez les plus jeunes, t-shirt et bermudas se sont très bien vendus, au détriment des pantalons et des leggins. Les ventes de jupes ont quant à elles baissé de 20%.