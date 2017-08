publié le 07/08/2017 à 09:23

Ce n'est pas une surprise, les Français correspondent de moins en moins par lettres. Avec une chute de 6,8% au premier semestre 2017, les volumes de courrier n'ont jamais atteint un niveau aussi bas. Ce chiffre provient d'un rapport publié par La Poste.



Première cause de cette nouvelle baisse : l'envol inexorable des nouveaux moyens de communication et la dématérialisation des échanges. Messageries instantanées, courriel, smartphone... Tout cela contribue au déclin du courrier traditionnel.



La deuxième cause est atypique : les élections. L'envoi de courrier au mois d'avril a carrément chuté de 10% à 15% par rapport à l'an passé, soit deux fois plus vite que le reste du semestre. La raison ? La prudence des entreprises. En période électorale, le nombre de plis envoyé baisse et les campagnes commerciales sont décalées. Moins de publicité signifie donc moins de courrier.

La Poste s'en sort bien malgré tout

Malgré ce tableau noir pour La Poste, le chiffre d'affaires du courrier au premier semestre reste quasiment stable. C'est l'augmentation du prix du timbre au 1er janvier qui a permis, en partie, de sauver les meubles. De plus, l'envoi des plis électoraux et des professions de foi a permis à l'entreprise de récupérer 71 millions d'euros.

Enfin, les nouveaux services que proposent les facteurs, tels que les livraisons de repas ou de médicaments à domicile, mais aussi l'examen du code de la route, ont rapporté 15 millions d'euros supplémentaires.