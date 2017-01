La Micra 5, fabriquée à Flins (Yvelines), veut concurrencer les deux stars du marché, la Renault Clio et la Peugeot 208.

> La nouvelle Nissan Micra arrive en concession

par Christophe Bourroux , Loïc Farge publié le 25/01/2017 à 06:58

Les premiers exemplaires de la nouvelle Nissan Micra viennent tout juste de sortir de l'usine de Flins dans les Yvelines. Après l'Inde, c'est désormais dans ce site historique de Renault que la Japonaise est désormais produite aux côtés des Clio et des Zoé. Avec la Toyota Yaris fabriquée à Valenciennes, voici donc une nouvelle nippone "made in France". Histoire de mieux coller avec la marché : l'Europe est, en effet, le terrain de jeu préféré des petites berlines. Il dévore 45% des ventes mondiales.



La nouvelle Micra ne vient donc pas pour y faire de la figuration. Pour cela, elle dispose de sérieux atouts. Elle est plus grande (pour atteindre les 4 mètres), plus confortables et mieux équipée. Elle offre un système audio qui intègre deux haut-parleurs dans l'appuie-tête conducteur, ou encore les poignées de portes arrière sont, comme pour sa cousine Clio, dissimulées dans les montants.

La Micra réintègre le diesel

C'est une grande surprise : à l'heure où le diesel est la cible de toutes les critiques, et que de plus en plus de citadines abandonnent cette motorisation, cette Micra, après avoir abandonné le diesel sur sa génération précédente, le retrouve. Il faut dire que si les particuliers délaissent le gazole, les entreprises continuent toujours à en acheter. Cela pourrait se traduire pour ce modèle par 40% des ventes.



Plus d'offres, mieux équipée, un look plus sexy : la Micra 5 risque de faire mal à la concurrence. Même sa montée en gamme s'accompagne d'un prix à la hausse d'environ 2.500 euros, elle est vendue à partir de 13.590 euros.