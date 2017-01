REPLAY - Deux sites français permettent de sécuriser la vente de voiture d’occasion.

> Des sites pour sécuriser la vente de véhicules entre particuliers Crédit Image : iStock Crédit Média : Christophe Bourroux Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La vente et l'achat d'une voiture d'occasion font partie de ses grands moments de stress, que l'on redoute. D’autant que l’achat du véhicule est la deuxième dépense la plus importante d’un ménage après celle consacrée au logement. Pour lutter contre la multiplication des fraudes au moment du paiement par chèque, des sites proposent désormais des transactions sécurisées. On peut citer les deux principaux : PayCar, une start-up française dans laquelle BNP vient de décider d'injecter plus d'un million d'euros, et Depopass créée par le groupe BPCE qui regroupe la Banque Populaire et la Caisse d'Épargne



Ces sites font office de tiers de confiance, comme intermédiaires entre les particuliers : acheteur et vendeur doivent justifier de leur identité, l'acheteur doit ensuite déposer par virement la somme due sur un compte sécurisé. La transaction prend entre 24 heures et 48 heures. Le vendeur est averti de la disponibilité des fonds et peut en disposer. Le transfert peut se faire depuis un simple smartphone pour un coût de 40 euros.

Des distributeurs automatiques de voitures d'occasion au États-Unis

Aux États-Unis, le marché de l’occasion est encore plus innovant, avec l’ouverture du deuxième distributeur de voitures au Texas. On peut ainsi acheter sa voiture comme une boisson gazeuse au distributeur. Il faut pour cela se connecter sur Internet, choisir et payer sa voiture.



Ensuite, il faut se rendre sur place, une trentaine de voitures placées derrière des vitres transparentes, sur huit niveaux, introduire un jeton spécial dans une machine et sélectionner la voiture, qui sera acheminée dans la foulée sur l'une des plateformes de livraison. Projet qui vient d'un entrepreneur du nom D'Ernie Garcia qui s'est inspiré du succès d'Amazone. Son idée est de se débarrasser des concessionnaires, pour économiser jusque 1.800 dollar par voiture.