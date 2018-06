La France "compte beaucoup de champions", se félicite le patron de Go Sport

publié le 07/06/2018 à 04:51

Malgré son chiffre d'affaires fleurissant, Go Sport pourrait souffrir de son statut d'éternel numéro 2. En effet, selon le dernier classement du cabinet de conseil en stratégie OC&C, Décathlon est l'enseigne préférée des Français. "On est beaucoup plus proches de nos consommateurs", plaide le directeur général de Go Sport André Ségura au micro de Jean-Baptiste Giraud d'Économie Matin.



L'entrepreneur affirme en effet que sa marque est fière de "donner les bons conseils, les bons produits, les bons encouragements" à ses clients. "C'est ça qui fait la différence avec un Décathlon qui est devenu un généraliste. On y va davantage pour s'habiller que pour faire du sport", affirme-t-il.

Il y a cependant de la place pour tout le monde. Car le marché du sport se porte bien dans l'Hexagone. "La France est un pays qui compte beaucoup de champions et où la pratique du sport est importante", analyse André Ségura. Coupe du monde de football féminin, championnat du monde de ski... Le programme sportif de la France sera également très chargé dans les années à venir ce qui devrait dynamiser encore un peu plus le secteur.

Le Mondial 2018, une aubaine pour l'industrie du jouet

Le coup d'envoi du Mondial 2018 de football sera donné le 14 juillet. Mais la compétition a déjà démarré dans les cours de récréation. Le paquet de cartes Panini FIFA Moscou 2018 est le jouet le plus vendu en France, avec 400.000 lots déjà écoulés, tous formats confondus. Lors de la dernière Coupe du monde, en 2014, les ventes de jouets liés au football avaient avoisiné les 14 millions d’euros.Un record battu pendant l’Euro 2016 avec plus de 2 millions et demi de jouets, paquets de cartes, et vignettes vendus pour un chiffre d’affaires dépassant les 20 millions d’ euros.



Un Euro ou un Mondial de football rapportent à l'industrie du jouet entre 10 et 14 millions d’euros supplémentaires. Le Mondial est aussi une aubaine pour la Restauration. Même si les soirées "foot-pizza" à la maison sont très appréciées, la fréquentation dans les bars, pubs et restaurants qui diffusent les matchs devrait progresser de 20%.



La Coupe du monde de football apporte aussi un point de croissance supplémentaire au marché du sport comparé à une année sans tournoi international. C'est particulièrement visible sur les ventes de maillots, de chaussures et de ballons, qui ont déjà bondi de 30% à Noël l'an dernier.