La Dacia Sandero reste la voiture la plus économe à l'usage

Combien vous coûte votre voiture au quotidien ? Frais fixes, entretien, carburant, valeur résiduelle... "L'Argus" vient de dévoiler le prix de la plupart des modèles roulant en France.

par Christophe Bourroux publié le 27/01/2017 à 06:55

C'est un calcul très intéressant dans la mesure où L'Argus prend tout en compte : cela va du carburant à la carte grise, en passant par les assurances et l'entretien. Bis repetita. Pour la deuxième année de suite, la Dacia Sandero reste la plus économe des voitures à l'usage. Avec même un prix de revient au kilomètre qui baisse de 6 centimes, à 47 centimes. Suivent sa grande sœur, la Dacia Logan, et une Susuki, la Celerio.



Il y a plusieurs explications à cela. Acheter une voiture à crédit n’a jamais été aussi intéressant en raison de taux hyper-compétitifs. La consommation des véhicules continue de baisser, et les prix à la pompe étaient relativement bas l'an dernier. Ensuite viennent les petites citadines.



À l'inverse, le BMW Série 5 Gran Turismo est le véhicule le plus cher à l'utilisation. Pour 15.000 kilomètres parcourus, il coûte un peu plus de 5 euros par kilomètre durant la première année de sa détention. Cela s'explique notamment par son prix d'achat élevé dans sa catégorie et son moteur à essence gourmand, explique L'Argus.

Pas de diesel en-dessous de 20.000 kilomètres annuels

L'enquêtepose aussi la question du choix entre l'essence et le diesel. Grosso modo, si vous parcourez moins de 20.000 kilomètres par an, vous n'avez aucun intérêt à rouler en diesel. Il y aussi l'hybride. Sachez que son prix de revient kilométrique est plus avantageux que celui de la version à essence équivalente. La raison est simple : un hybride est moins gourmand en ville, notamment pour des compactes comme les Toyota Yaris et Auris.



Sachez enfin que si vous laissez votre voiture au garage ou que si vous parcourez peu de kilomètres, attention aux dépenses. En effet, moins on roule, plus ça coûte cher. Pourquoi ? Tout simplement parce que les frais fixes, comme l'assurance et la révision, demeurent les mêmes.