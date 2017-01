PSA va faire son grand retour en Inde

En signant un accord un groupe indien, PSA prévoit à court terme 100.000 véhicules par an. Une étape importante dans le développement du constructeur sochalien.

par Christophe Bourroux , Loïc Farge publié le 26/01/2017 à 06:56

Pour PSA, le message est clair. Pas question pour un groupe automobile mondial d'ignorer l'Inde. Pays où vivent 1,3 milliards de personnes mais où circulent à peine 3 millions de voitures. Avec un taux d'équipement encore faible : 22 véhicules pour 1.000 habitants (c'est trente fois moins qu'en Europe). Le potentiel de développement s'annonce donc gigantesque. À tel point que l'on prévoit que le marché va doubler d'ici à trois ans.



Autant dire pas question de laisser passer le train pour PSA, même si le constructeur se veut humble et prudent. Car il y a vingt ans, PSA avait du quitter le pays, avant de tenter une retour en 2011. Mais le projet avait avorté en pleine tourmente financière du groupe. Le partenariat aujourd'hui prévoit un investissement de 100 millions d'euros, financé au deux-tiers par le Français.

Prochaine étape : les USA

Pour l'instant rien est décidé. PSA se donne un an pour annoncer quel sera le modèle produit sur place. Son concurrent Renault, lui, connaît un beau succès avec son modèle, la Kwid, à moins de 5.000 euros. Cela lui permet de grignoter des parts de marché.



C'est donc une nouvelle étape pour PSA, bien décidé à s'étendre et à retourner sur les plus gros marchés. Après ce retour en Inde, après le retour en Iran, prochaine étape : les États-Unis. Le groupe se donne dix ans pour mener à bien son projet.