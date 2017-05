publié le 09/05/2017 à 23:31

La Belgique accélère les sanctions contre le dumping social. Le patron d'une entreprise de transports routiers vient d'être mis en détention provisoire, avec deux autres personnes. La société est accusée d'avoir employé des chauffeurs d'Europe de l'Est dans des conditions de travail sordides et d'avoir trompé la sécurité sociale belge. Montant de l'escroquerie : 50 millions d'euros.



Les chauffeurs, originaires de Roumanie pour la plupart, ont logé pendant des semaines dans leurs camions et étaient sous-payés. Fin janvier, 9 pays européens, dont la France et la Belgique, ont lancé ce qu'ils ont appelé une alliance du routier, pour combattre la concurrence déloyale dans le transport routier.

Depuis l'élargissement de l'Union européenne à l'Europe de l'Est, il y a 12 ans, les pays occidentaux subissent une pression sur les prix qui les pousse à aller chercher des chauffeurs à l'Est dénonce l'organisation patronale belge du secteur.