publié le 08/05/2017 à 23:09

Les mesures les plus immédiates, attendues dès cet été, concernent tous les salariés : ce sont les fameuses ordonnances pour reformer le Code du travail. Priorité à l'accord d'entreprise pour fixer les conditions, l'organisation du travail, mais aussi les rémunérations. Et si la majorité des syndicats s'opposent aux propositions de la direction, un référendum pourrait être organisé au sein de l'entreprise.



Pour le temps de travail, la norme restera les 35 heures, mais les cotisations sociales des heures supplémentaires seront exonérées de cotisations sociales. Dès cet été aussi, on s'attend à ce que ça bouge au niveau fiscal avec notamment un droit à l'erreur pour tous face aux administrations.

Et puis, Emmanuel Macron va vite négocier avec ses partenaires européens pour doter la zone euro d'un véritable budget promet le nouveau président.