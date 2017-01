L'ouverture dominicale des magasins devient vraiment une réalité

ÉDITO - À Paris, les Galeries Lafayette ont accueilli leurs premiers clients dimanche 8 janvier. Il en sera désormais de même tout au long de l’année. Les controverses sur le travail dominical sont-elles closes ?

par Christian Menanteau , Loïc Farge publié le 09/01/2017 à 08:02

Il en faudra certainement plus pour éteindre ce dossier. Mais une chose est sûre : les dispositions de la loi Macron sur l’ouverture des magasins le dimanche en zone touristique internationale se mettent peu à peu en place dans le pays, au fur et à mesure que des accords entre les entreprises commerciales et les salariés se concrétisent. Les Galeries Lafayette, cette enseigne parisienne très appréciée des touristes étrangers, seront ouvertes sept jours sur sept tout au long de l’année.



L’opposition des syndicats et la maire de Paris n’ont donc pas été suivies par les salariés. C'est l’une des conclusions les plus évidentes de ce dossier. Pour Paris, dont les touristes quittent la ville dès le vendredi au profit de Londres par exemple, c’est un revirement de circonstance. Plus pragmatique qu’idéologique. Pour les syndicats d’opposition systématique, c’est plus grave : les négociations au plus près de chaque entreprise ignorent les ordres des centrales.



Aux Galeries Lafayette, 92% des salariés se sont portés volontaires pour travailler le dimanche. Et 62% d’entre eux seront en 2017 dans leurs rayons huit dimanches, le maximum prévu par l’accord. En compensation, ces volontaires pourront soit se faire payer double avec un jour de repos supplémentaire ; soit être normalement payés mais avec deux jours de repos additionnel; soit, enfin, ne pas être payés, mais disposer de trois jours de récupération.

Compensations pour les salariés

Tout cela parait bien négocié. Cette entreprise n'est pas l’exception plus que la règle. Tout simplement parce que ce type d’accord semble favorable aux différentes parties. On a une idée des compensations pour les salariés. Pour les entreprises, le BHV de Paris, ouvert tous les dimanches depuis six mois avec entre autre l’accord du syndicat Sud, affiche un chiffre d'affaires supplémentaire de 10%. Le dimanche est devenu son deuxième meilleur jour pour les ventes. Enfin, ces dispositifs sont bon pour l’emploi. Les Galeries Lafayette vont recruter 500 CDI pour 25 heures hebdomadaire payées 32.



C’est sur ce modèle que le Bon Marché, le Printemps mais aussi Zara, Apple, Nature et Découverte, Sephora ou la FNAC, sont déjà en négociation. En ce début 2017, il semble que la banalisation du travail le dimanche dans les grandes enseignes de nos métropoles soit acquise. Au moins dans les dix-huit zones touristiques internationales.

La note du jour

