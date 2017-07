L'Insee annonce une croissance de 0,5% au deuxième trimestre 2017

publié le 28/07/2017 à 09:54

Croissance, consommation, inflation... L'Institut National de Statistiques et des Études Économiques (Insee) publie ce matin les derniers indicateurs économiques. L'économie française a enregistré une croissance de0,5% au printemps, par rapport au trois premiers mois de l'année. C'est le troisième trimestre consécutif de croissance économique, note l'institut de statistiques. Au premier trimestre 2017 elle était de 0,3%.





Cette hausse du Produit Intérieur Brut (PIB) est principalement due à l'accroissement des exportations, qui ont augmenté de 3,1%. Les biens les plus vendus ont été les matériels de transports, les produits industriels et les produits pétroliers. Le commerce extérieur reste néanmoins le talon d'Achille de l'économie française, avec un déficit de à 48,1 milliards d'euros l'an dernier.

Une consommation en légère hausse

Au printemps, la croissance a également bénéficié d'une hausse de la consommation de 0,3%, contre 0,1% au premier trimestre. Cette accélération a été poussée par les dépenses en énergie (+0,5%) et alimentation (+0,6%). Au mois de juin, cependant, la consommation a reculé de 0,8%.

L'inflation reste stable

Selon les données de l'institut de statistiques, les prix à la consommation ont diminué de 0,3% en juillet, en raison notamment des soldes d'été qui n'ont pas été très fructueux. Les dépenses en habillement et textile ont ainsi reculé de 4,7% le mois dernier.



L'inflation sur un an est restée quasi stable, à 0,7%, soutenue par "une légère accélération des prix des services et de l'énergie, compensée par un ralentissement des prix de l'alimentation", explique l'Insee.