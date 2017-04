L'Audi R8 Spyder, un monstre de puissance

publié le 12/04/2017 à 07:58

Au Pays de Galle, RTL a pu essayer une voiture de rêve, la nouvelle Audi R8 Spyder. Une ambiance bucolique. Presque 2 fois plus de moutons que d'habitants. V10 540 chevaux en guise de petit-déjeuner, la marque allemande n'a pas cédé à la mode du turbo, et tant mieux d'ailleurs, c'est l'unique V10 atmosphérique disponible sur le marché. Moteur plutôt intelligent, capable de rouler sur 5 cylindres de manière autonome dans des conditions urbaines.



Nous voilà donc parti, conduite à gauche bien sûr. Pas simple de se faufiler sur les routes étroites avec les 2 mètres de largeur de cette supercar, d'où l’appellation Spyder. Une décapotable de luxe qui représente un tiers des ventes du modèle, vitrine technologique de la marque avec son très connu "systeme quattro", comprenez puissance repartie sur les 4 roues. Le châssis en partie fabriqué en carbone est d'une efficacité folle, et à ce niveau de performance, heureusement d'ailleurs

Une vitesse de pointe à plus de 310 km/h

Même si elle est agréable à conduire sur route, avec la couleur jaune de notre R8, couleur pas très subtile au passage, on est parti sur le circuit d'Anglesey sur la côte. Mozart n'a qu'à bien se tenir avec une sonorité pareille, vitesse de pointe à plus de 310 km/h, 0 à 100 en 3.6 seconde, un missile sur piste. On ne parlera pas de la consommation, ça pourrait faire pâlir un écologiste et surtout votre porte-feuille. Prix du bébé, il va falloir jouer au loto : 184.000 euros.