publié le 16/05/2017 à 06:17

L'union fait la force. L'association Familles de France et le comparateur Selectra se sont appropriés ce proverbe en lançant le premier achat groupé portant sur les abonnements mobiles et internet. Le principe est simple : négocier un contrat à plusieurs afin d'obtenir les meilleurs prix. Et l'association reconnue d'utilité publique maîtrise bien son sujet, puisqu'elle a lancé il y a un an avec son partenaire Selectra une opération d'achat groupé d'électricité et de gaz. Famille de France revendique 20.000 inscrits ayant réalisé une économie moyenne de 196 euros par an.



Partant du principe qu'une famille comptant un abonnement internet et quatre abonnements mobiles débourse 1.500 euros TTC chaque année, l'association espère bien fédérer autour de son nouveau projet. D'autant que "plus les participants seront nombreux et plus Familles de France et son partenaire (...) seront en mesure de négocier des prix attractifs avec les fournisseurs d'accès à internet", plaide la structure dans un communiqué.

Fort de cette mobilisation, l'association compte négocier auprès des fournisseurs une remise "garantie à vie" pour les participants en lieu et place des "offres à prix cassées" temporaires souvent proposées par les géants du secteur. Les personnes intéressées par la démarche peuvent d'ores et déjà se préinscire sur le site de Familles de France. À noter que cette offre d'achat groupé concerne uniquement les offres "box" couplées, comme par exemple un abonnement internet et téléphone fixe.