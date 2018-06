publié le 22/06/2018 à 01:00

Olivier Binet, directeur général de Karos et Patrick Robinson Clough, directeur général de Citygoo sont tous deux à la tête d’applications de covoiturage. Tous deux proposent donc aux Français via leurs applications mobiles de "covoiturer". Là où Citygoo relève plus des trajets privés alors que Karos se situe plus dans des trajets domicile-travail.



Certains voient le covoiturage comme responsable de la fin future d'Autolib', Olivier Binet réfute : "Il y a plusieurs solutions de mobilité les unes à côté des autres (...) Autolib' dessert les zones les plus denses et nous chez Karos on dessert plus la grande couronne". Ce que confirme Patrick Robinson Clough : "Le covoiturage urbain chez Citygoo c'est 80% en banlieue".

Concernant la grève SNCF, les deux applications ont bénéficié de la mobilisation des cheminots. "Chez Karos, la première semaine de grève, on a fait +90% par rapport à la semaine précédente", confirme Olivier Binet. "Ce qui est intéressant c'est que chaque jour de grève nous emmène de nouveaux utilisateurs."