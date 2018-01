publié le 17/01/2018 à 11:45

Que faire pour ramener les 1,4 million de chômeurs qui cherchent un emploi depuis plus de deux ans vers le monde du travail ? Jean-Marc Borello, président du directoire du Groupe SOS a remis mardi 16 janvier à Emmanuel Macron son rapport sur les politiques d'inclusion avec une mesure immédiate : les contrats aidés seront remplacés par des parcours emploi compétence.



Pour garantir l'efficacité de ce nouveau dispositif, qui s'adresse à ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi, il mise sur la combinaison entre la mise en situation professionnelle, l'accompagnement et la formation. Des bases indispensables selon lui pour "réussir l'inclusion de ceux qui sont éloignés de l'emploi", des mesures "absentes des anciens dispositifs", a-t-il déclaré au micro de RTL.

Selon Jean-Marc Borello, la faiblesse de la formation dans les emplois aidés a inversé l'effet du dispositif : "on a constaté que les emplois aidés éloignaient de l'emploi". D'où l'importance pour lui de remédier à cette faiblesse avec le nouveau dispositif.

Sélectionner et contrôler les employeurs

Les parcours emploi compétence s'appuieront également sur un nouveau critère : la sélection des employeurs. Des rencontres supervisées par Pôle Emploi permettront de mettre en commun les projets des employeurs volontaires et des personnes en recherche d'emploi pour optimiser le dispositif et augmenter les chances de réinsertion.



Pôle Emploi fera également un suivi de l'efficacité du dispositif. S'il estime que l'employeur n'a pas rempli ses objectifs, le contrat prendra fin, et il ne pourra plus accueillir d'employé dans le cadre de ce dispositif. "Il s'agit de sélectionner les employeurs plus que les employés", explique Jean-Marc Borello.

70% des personnes en contrat aidés du secteur marchand auraient trouvé un emploi de toute façon Jean-Marc Borello au micro de RTL Partager la citation





Ces parcours emploi compétence seront uniquement réservés au secteur marchand. Un moyen selon lui d'éviter les effets d'aubaine des contrats aidés.



Jean-Marc Borello et Murielle Pénicaud misent beaucoup sur ce nouveau dispositif. Ils se sont donnés "deux ans pour prouver que personne n'est inemployable".