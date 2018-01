Facebook investit dans l'intelligence artificielle et la formation en France

publié le 22/01/2018 à 15:47

Facebook poursuit son implantation en France. À l'occasion d'un déplacement dans l'Hexagone de sa directrice générale Sheryl Sandberg, le réseau social a annoncé lundi 22 janvier une série d'initiatives concernant son programme de recherche en intelligence artificielle (IA) afin d'accélérer la dynamique enclenchée en juin 2015 lors de l'implantation à Paris de FAIR, l'un de ses quatre laboratoires de recherche dédiés à l'IA. L'entreprise va également s'associer à Pôle Emploi dans la formation.



L'entreprise de Mark Zuckerberg va investir dix millions d'euros supplémentaires d'ici 2022 dans son centre de recherches européen sur l'IA, le premier installé en dehors du territoire américain.

Cette somme permettra notamment de multiplier par quatre le nombre de doctorants du centre, qui grimpera à 40, et de doubler le nombre de chercheurs, qui passera de 30 à 60. "En accélérant la recherche en IA (...) Facebook souhaite jouer un rôle moteur dans l'ambition française de devenir le champion international de l'IA", a souligné le groupe lundi 22 janvier.

Accélérer dans l'IA en France

L'initiative doit aussi permettre de financer la mise à disposition auprès des acteurs de l'IA du pays d'une dizaine de serveurs de dernière génération pour faire tourner les algorithmes et un fonds pour la collecte de données ouvertes pour les entraîner. Deux points essentiels dans le développement de l'intelligence artificielle. Facebook avait déjà fait don de serveurs à l'École normale supérieure, l'INRIA et l'université Pierre-et-Marie-Curie en 2016.



Le géant américain a aussi annoncé son ambition de travailler plus étroitement avec les universités françaises à travers le financement de bourses d'études. L'exposition "Connexions", installée dans Station F - la gigantesque pépinière numérique parisienne - va être l'occasion pour Facebook de promouvoir ses efforts dans ce domaine et dans d'autres champs d'action (réalité virtuelle, accompagnement des PME...).



Ces annonces interviennent alors que la France espère s'imposer comme un pays leader de l'IA. Le gouvernement a chargé le député La République en Marche (LREM) et mathématicien Cédric Villani d'une mission visant à arrêter une stratégie nationale pour développer l'intelligence artificielle en France. Son rapport est attendu pour le printemps.

Former 65.000 personnes au numérique

Quelques heures avant la rencontre entre Sheryl Sandberg et Emmanuel Macron, Facebook a annoncé plusieurs initiatives sur le front de l'emploi. Le groupe de Mark Zuckerberg va s'associer à Pôle Emploi pour former 50.000 personnes éloignées de l'emploi aux compétences numériques d'ici la fin de l'année prochaine et les aider à s'insérer dans le marché du travail.



Facebook souhaite aussi former 15.000 femmes au numérique dès cette année et les aider à créer leur entreprise à travers une déclinaison de la campagne "She Means Business", déjà déployée par l'entreprise dans plusieurs pays. 3.500 femmes pourront bénéficier de "formations intensives gratuites", organisées dans plusieurs villes. Le groupe espère former 11.500 femmes supplémentaires aux compétences numériques grâce à un "kit de formation" en ligne.



Selon Facebook, les annonces de ce lundi 22 janvier ne visent pas à répondre aux critiques exprimées ces derniers mois par le gouvernement français à l'égard des GAFA, les géants américains du net, mais s'inscrivent dans des priorités à long terme et des chantiers lancés il y a plusieurs années. Le patron de Facebook pour la France et l'Europe du Sud, Laurent Solly, avait en revanche confirmé récemment une évolution dans les pratiques fiscales du groupe, qui devrait conduire à une hausse significative des impôts qu'il paye en France.