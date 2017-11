Groupe Acticall, le géant des centres d’appels aux 75.000 salariés

publié le 25/11/2017 à 10:37

Acticall, est un géant des centres d’appels. L’un de ses fondateurs, Arnaud de Lacoste, vient de sortir un livre sur l’intelligence artificielle qui s’appelle Le seigneur des robots. Il y développe l’idée que les changements technologiques pourraient permette à l’humain de devenir plus humain.



En 1994, Arnaud de Lacoste vivait encore avec deux autres étudiants de Sup de Co Nice dans un appartement. C’était alors cet endroit qui constituait le siège social d’Acticall. Mais aujourd’hui, les trois amis sont à la tête de 75.000 salariés dans le monde entier.

"Je n’ai jamais travaillé que dans cette entreprise, mais j’y ai changé 40 fois de métier", confie Arnaud de Lacoste. "On vient tous les trois du terrain et on en tire notre légitimité", ajoute-t-il. En fait, si l’on cherche à faire opposition sur sa carte bancaire, ou que l’on veut poser une question au ministère de la Santé pendant une épidémie de grippe, alors ce sont les conseillers d’Acticall qui prennent l’appel.

Plus je voyage, plus je suis fier de la France Arnaud de Lacoste





Le plus souvent, les trois partons se trouvent en Floride, parce qu’en 2015, ils y ont acheté un groupe américain 70 fois plus gros qu’eux. Le coût de l’acquisition : 1.5 milliard de dollars. Leur chiffre d’affaires est aujourd’hui américain pour les 2/3, le dernier tiers venant d’Europe. "Parfois, il faut savoir prendre des risques", explique Arnaud de Lacoste. "Plus je voyage, plus je suis fier de la France. La France est le plus beau pays au monde", affirme-t-il.