Conduite à l'étranger : ces règles qui changent selon les pays

publié le 23/06/2018 à 00:19

Lors des vacances d'été de nombreuses personnes vont conduire à l'étranger. Attention tout n'est pas permis et quelques règles changent avec la France.





D'abord la vitesse. En Allemagne, par exemple, la vitesse n'est pas libre sur toutes les autoroutes. Juste certaines portions d'autoroutes sont concernées. En Autriche, les policiers peuvent dresser des contraventions pour excès de vitesse sans appareil de mesure. L'appréciation de l'agent suffit, avec une marge de précision de 30 km/h.

Au Portugal, le code interdit de transporter un vélo à l'arrière de la voiture. En Italie, il faut se méfier des caméras en centre ville. Elles sont là pour traquer les véhicules non autorisés. Pour limiter la circulation et la pollution, l'accès de plusieurs centres villes comme Rome ou Milan sont restreints. Seuls les véhicules munis de badges sont autorisés.

En Suède, en Finlande, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Hongrie, il est obligatoire d'allumer ses feux de croisement, même de jour. En Italie, il convient d'attacher les chiens avec une ceinture de sécurité avant de prendre la route. Si vous avez prévu de dormir dans votre voiture, attention aux Pays-Bas et au Luxembourg. Il est interdit de passer la nuit à bord d’un véhicule sur la voie publique sauf si c’est un mobile-home. Enfin, au Royaume-Uni, il est autorisé d'uriner sur le bord de la route, à condition de se placer au niveau de la roue arrière, et en gardant la main droite en contact avec la carrosserie.