Eden Park fête ses 30 ans

publié le 03/06/2017 à 09:18

Dimanche 4 juin, au Stade de France, c'est la finale du top 14, entre Toulon et Clermont, une finale que Franck Mesnel regardera sur sa télé, dans la Drôme. Aujourd'hui, cet ancien joueur de l'équipe de France est surtout le co-fondateur d'Eden Park, une marque de prêt-à-porter premium connue par son logo, le petit nœud papillon rose brodé sur la poche de poitrine.



Franck Mesnel reste le gardien du temple, "je croise notre ADN avec la tendance", confie-t-il. Avec la hantise d'une marque qui vieillit, Eden Park se débarrasse en ce moment de ses codes un peu anglo-saxons pour se recentrer sur une image frenchy.



Eden Park, c'est 46 boutiques en France, plus dans les magasins multimarques et une présence dans 34 pays. Eden Park vend des chemises, des polos à rayures aussi mais pas seulement. Franck Mesnel utilise toujours le rugby comme moyen de communication, il fournit par exemple les tenues de gala des grandes équipes internationales : France, Angleterre, Irlande, Italie, le Racing bien-sûr, le Stade français, Toulouse.

Discours utopique sur le Made In France

Eden Park, ce n'est pas du Made in France, c'est fabriqué en Asie, au Pérou pour la maille. Le Pérou réputé pour la qualité de ses usines selon Franck Mesnel, qui dénonce un discours actuel utopique sur le Made in France, "cette histoire de relancer le textile en France, c'est une connerie", dit-il. Alors Franck Mesnel ne fait plus de rugby : "je suis sur les jantes, j'ai les genoux en compote", rigole-t-il, et puis Eden Park finance aussi un collège à Madagascar, en faisant des ventes aux enchères de ballons signés par des sportifs.