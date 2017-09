Nicolas Hulot veut mettre fin à la production de pétrole en France

publié le 06/09/2017 à 06:40

En France, on a encore du pétrole. Autour de Paris, en Seine-et-Marne, on peut voir des derricks comme au Texas, mais aussi près de Bordeaux. Quelque 20.000 barils sont extraits chaque jour du territoire français, sur terre ou en mer. En tout, il y a encore une soixantaine de sites. On y produit du pétrole et gaz. Tout cela représente seulement 1% de notre consommation d'énergie, c'est symbolique.



Mais ces forages vont s'arrêter. Emmanuel Macron l'a promis pendant sa campagne. Et Nicolas Hulot va le confirmer ce mercredi 6 septembre. Le ministre de la Transition écologique et solidaire veut enterrer les hydrocarbures. Ou plutôt les laisser enfermés sous terre. C'est pour mieux lutter contre le réchauffement climatique. Il a aussi annoncé les fermetures des quatre dernières centrales à charbon qui restent dans notre pays.

Les associations de protection de l'environnement sont satisfaites. La France devient le premier pays au monde qui annonce l'arrêt de production d'énergies fossiles. Certains défenseurs du climat auraient aimé que ça soit plus rapide.



Car dans un premier temps, il n'y aura plus de nouveaux permis de forage accordés aux pétroliers. Très bien. Mais pour les puits qui sont déjà en activité, pour les permis en cours, là l'exploitation va pouvoir continuer jusqu'à épuisement des réserves, jusqu'au moment aussi où les concessions arriveront à leur terme. Pour que plus un seul baril ne soit produit sur le sol français, il va falloir attendre jusqu'en 2040.