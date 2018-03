publié le 29/04/2016 à 10:37

Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais après le chômage, l'annonce d'une croissance en hausse ce vendredi 20 avril constitue une deuxième hirondelle. En effet la croissance française a atteint 0.5% au premier trimestre de l'année 2016. Plus généralement on voit se développer dans la zone euro une reprise très progressive, elle est forte dans les pays de la périphérie de l'Europe, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, le Royaume-Uni, mais plus modeste au cœur de l'Europe continentale en Allemagne et en Italie, et encore davantage en France. En 2016, cette reprise devrait se poursuivre, avec une météo mondiale qui est quand même moins favorable qu'en 2015, à cause de la remontée des prix du pétrole, qui pèse sur le pouvoir d'achat, et du ralentissement chinois, qui va brider nos exportations. Il faut noter que c'est une reprise inhabituellement laborieuse, elle subit encore l'ombre de la crise.

Un reprise moins forte que nos voisins

Quant aux conséquences sur l'emploi, on ne connaîtra les créations d'emplois du premier trimestre que dans 15 jours, mais l'on peut déjà déduire qu'elles devraient être bonnes car, sur la période considérée, le chômage a baissé sensiblement, nous en parlions il y a quelques jours. Il est très probable qu'une bonne partie de l'amélioration proviennent de la croissance de l'intérim, en particulier dans l'industrie, qui a vu ses capacités de production davantage utilisées au cours du premier trimestre. Néanmoins, comparée à celle de nos voisins, la reprise française n'est pas brillante.

Si l'on prend les deux dernières années, l'on voit que les performances françaises sont les plus mauvaises des pays développés, à l'exception de l'Italie et de la Grèce, et cela sur tous les indicateurs : la croissance, l'évolution de l'emploi, qui est négative sur ces deux ans et l'évolution de l'investissement qui est nulle. Mais il faut ici apporter deux nuances. D'abord, nombre de pays comme l'Espagne étaient tombés plus bas que nous durant la crise. C'est logique qu'ils remontent plus fortement. Ensuite la situation française s'améliore donc un peu. Depuis les premiers mois de 2016, la France semble rejoindre tardivement le train de la reprise européenne.