publié le 16/05/2018 à 10:24

La croissance française affiche un rythme inédit. Elle est évaluée pour 2017 à 2,3% en données corrigées des jours ouvrés, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Un chiffre avec lequel on n'a pas flirté depuis la crise économique. Même le rebond d'après 2009 n'atteignait "que" 2,1%.



Alors d'habitude, c'est la consommation des ménages qui nous sauve. Mais là, non. Les Français n'ont pas acheté davantage car ils ont eu peur de l'inflation. Cette fois, ce sont nos exportations et l'investissement des entreprises qui nous portent. Cet investissement a atteint 4,5% l'année dernière. C'est un chiffre inédit.

On peut se dire aussi qu'Emmanuel Macron a de la chance. Il peut profiter de cette reprise initiée grâce au bon alignement des planètes : monnaie forte, taux d'intérêt bas et pétrole pas cher. Il bénéficie aussi de la politique de l'offre de son prédécesseur, François Hollande.

D'ailleurs Matignon a tout de suite marqué le terrain, mardi 15 mai. Une croissance forte, c'est "le bon moment pour lancer des réformes", a-t-on indiqué au bureau du Premier ministre. Réduction des dépenses publiques, réforme de l'assurance-chômage et des retraites, taxe d'habitation, Fonction publique : les chantiers sont nombreux.

Pas assez d'emplois créés

Cette croissance va-t-elle durer ? C'est moins évident. Le gouvernement table sur 2% pour 2018. Mais le coup de mou du début de l'année continue. Il est aussi visible en Allemagne. N'avons-nous pas déjà mangé notre pain blanc ? Une croissance à 2% ou plus, c'est peut-être déjà terminé.



Et puis l'emploi ne suit toujours pas. On crée des jobs, mais pas assez. Les entreprises veulent embaucher. Les perspectives d'embauche sont en forte progression de 19% à peu près pour 2018.



Mais regardez cette enquête publiée mardi : plus de la moitié des PME ont des difficultés à recruter, parce que les demandeurs d'emploi n'ont pas ni les qualifications, ni l'expérience. La croissance n'éradiquera pas le chômage toute seule. Il faut maintenant vraiment s'attaquer au chantier de la formation.