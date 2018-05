publié le 11/05/2018 à 09:32

22h12, jeudi 10 mai. Pas de tir de Cap Canaveral. Le décollage du lanceur Falcon Heavy de SpaceX est interrompu à une minute du départ. Mais ce n'est que partie remise à samedi. Il y a un danger pour les acteurs historiques, car Elon Musk a tout simplement inventé l'EasyJet de l'espace.



Le cosmos devient le terrain de jeu des milliardaires et des GAFA, après avoir été l'apanage des États. Car il y a Elon Musk aujourd'hui, mais on sait aussi que demain il y aura Jeff Bezos, le patron d'Amazon.

Jusqu'à maintenant, une fusée qui envoyait un satellite dans le ciel était un prototype. Elle décollait et ne revenait jamais entière sur terre. C'était un aller sans retour. La force de la fusée SpaceX, c'est qu'elle revient pratiquement en entier sur Terre. Les équipes d’Elon Musk sont en mesure de récupérer les différentes parties du lanceur intactes.

Falcon Heavy revient se poser sur une base sur Terre après sa mission comme un chien rentre à la niche. Et elle est prête à repartir 48 heures plus tard. Chaque lanceur peut ainsi servir cent fois. Le coût d'un lancement est déjà facturé deux à quatre fois moins cher que les autres fusées.

Le marché des satellites explose

Et ça répond à une nouvelle demande. Avec les objets connectés qui explosent, la géolocalisation, le mobile très haut débit, le marché des satellites est en train d'exploser.



Autrefois, vous aviez quelques satellites énormes qui valaient 100 millions pièces et qui fonctionnaient pendant quinze ans. Aujourd'hui, on fabrique des mini-satellite à la chaîne qui durent moins de cinq ans mais coûtent quelques dizaines de milliers de dollars. Le prix d'une grosse voiture !



Dans moins de dix ans, l'espace va devenir une autoroute avec plus de 10.000 satellites en rotation autour de la Terre. Et ce sont les nouveaux entrants (on les appelle les "New Space") qui vont gagner le marché.

Elon Musk sait vendre du rêve

Les Européens peuvent se faire du souci. Il y a cinq ans, la société SpaceX représentait 10% des lancements de satellites. Aujourd'hui, c'est 60%. En plus, Elon Musk sait nous vendre du rêve. On se souvient tous, il y a quelques semaines, de cette Tesla décapotable flottant dans l'espace avec la Terre en arrière-plan. Tout ça sur l'air de Space Oddity de David Bowie.



Elon Musk sait vendre du rêve. Mais n'oublions pas que sur Tesla, il n'a pas tenu les objectifs de production de son Model 3 et a publié des pertes record de 710 millions de dollars. Mais au même moment, il y avait David Bowie dans l'auto-radio d'une Tesla qui planait au large de la Terre.