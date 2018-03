Crédit : comment emprunter quand on est malade ?

publié le 29/06/2016 à 11:41

L'objectif de la convention AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) est de faciliter l'accès à l'assurance et à l'emprunt à des personnes dont l'état de santé ne leur permettait pas d'obtenir une assurance ou un prêt aux conditions standard, à savoir sans majoration de tarifs ni exclusions de garantie. "Il s'agit d'un dispositif mis en place entre l'État, les professionnels et les représentants d'associations de consommateurs et de malades", rappelle Dominique Marmier, de Familles Rurales.



Cette convention couvre tous les crédits, et principalement les prêts immobiliers. L'objectif étant d'exclure le moins possible de personnes de l'assurance. Pendant le remboursement du crédit, l'état de santé de la personne peut se dégrader, entraînant généralement une perte de revenus. Dans ce cas, des dispositions pour couvrir ce risque existent.

Pour les crédits à la consommation, il y a dispense de questionnaire de santé pour l'obtention d'une assurance-décès, mais sous certaines conditions. "Le montant maximum d'emprunt est de 17.000 euros, la durée du prêt ne peut excéder quatre ans, la personne doit avoir moins de 50 ans", rappelle le journaliste. À noter que depuis 2015, la convention AERAS introduit le droit à l'oubli, notamment pour les personnes ayant vaincu une maladie grave.