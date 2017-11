Boursorama : 1,2 million de clients pour "la banque la moins chère depuis 9 ans"

publié le 01/12/2017 à 01:37

Jean-Baptiste Giraud, du site Économie Matin, reçoit Benoit Grisoni, directeur adjoint de Boursorama. Avec l'arrivée sur le marché d'Orange Bank, la banque en ligne a de la concurrence. "Plus il y a d'acteur sur ce marché de la banque digitale, plus on élargit le champ des consommateurs, donc c'est positif pour Boursorama, qui est le leader de ce secteur", nuance toutefois Benoit Grisoni.



Cette "vieille" banque en ligne, avec ses douze ans d'ancienneté - lancée en 2006. Et depuis le 2 novembre dernier, Orange, un opérateur télécom arrive et propose son propre service digital. "Il y a pas mal d'acteurs qui arrivent sur ce marché. Ce qui est positif pour nous c'est que la banque a l'air de plaire (...). Nous, on a 1,2 million de clients, 90% d'entre eux sont prêts à nous recommander, on est la banque la moins chère depuis plus de neuf ans", détaille le directeur adjoint de Boursorama.

Quant à l'arrivée d'Orange, "on pourra juger de la pertinence du dispositif aussi par rapport à la complétude de l'offre", explique Benoit Grisoni, qui "pense qu'une banque, ce n'est pas forcément que le paiement". Une concurrence vive, d'autant plus que les banques traditionnelles ont également leur service digital. "On ne peut pas tricher", conclut Benoit Grisoni.