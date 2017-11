ManoMano : simplifie le quotidien des "bricoleurs du dimanche"

publié le 30/11/2017 à 01:03

Jean-Baptiste Giraud, du site Économie Matin, reçoit Philippe Dechanville, co-fondateur de ManoMano.fr, leader européen de la distribution de bricolage et de jardinage sur Internet. Présent dans six pays, la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, ce site "est avant tout l'histoire de deux copains qui bricolent et qui sont tout sauf des bricoleurs professionnels", explique Philippe Dechanville.



Un site pour choisir et commander des produits, auquel s'ajoute Supermano.fr, qui permet aux particuliers de faire appel à quelqu'un pour des petits travaux de bricolage. "Les artisans nous adorent parce qu'on leur fait gagner du temps. Les artisans, ils reçoivent on ne sait combien de devis" pour changer une ampoule ou pour monter un meuble Ikéa, détaille Philippe Dechanville. "Nous, notre plus grosse tâche, c'est par exemple de monter un meuble Ikéa".

L'entreprise française a réussi à conquérir l'Europe. "On a une carte à jouer, parce qu'en France, c'est un pays extraordinaire pour créer sa boite (...). On a des excellents ingénieurs en France (...). On a pu en recruter plein. C'est ce qui nous a permis d'aller à l'international", détaille Philippe Dechanville.

Les Français ne sont pas radins

Parlons argent. Et plus précisément, du rapport qu'on les Français avec lui. Prêter une petite somme à un proche ou à un collègue nous est déjà tous arrivé. On peut presque parler d'économie parallèle. Les Français déclarent prêter au moins un milliard d'euros tous les mois, selon l'INSEE, l'Institut de la statistique. Arrêtons donc avec les clichés, le Français n'est pas radin.



C'est en tout cas le résultat d'une enquête de l'Ifop pour Circle, une application qui permet de rembourser de l'argent entre particuliers. Un Français sur deux affirme qu'il lui arrive de prêter de l'argent, surtout les femmes. En règle générale, dit l'étude, les sommes sont de 25 euros par mois et à destination d'un proche.



Toutefois, quand on prête des sous, on aimerait les récupérer. Et c'est là où les attitudes changent. Deux Français sur dix demandent à être remboursés pour n'importe quel montant à partir d'un euro. Trois sur dix se disent gênés au moment de réclamer leur argent, et beaucoup se disent nerveux ou radin. Jusqu'à 650 millions d'euros ne sont pas rendus chaque année.