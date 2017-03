Book My Music permet de réserver des artistes musicaux partout en France

publié le 13/03/2017 à 23:59

Pour une soirée, la nuit ou seulement quelques heures, Book My Music permet à tout un chacun d'engager un artiste ou un groupe musical partout en France.



"Actuellement, nous avons plus de 1.200 groupes sur la plateforme qui sont répartis dans les 36.000 communes de France", explique Simon Adjedj, fondateur de la start-up, qui précise que Book My Music a "au minimum 90 musiciens dans chaque ville de France" et que les réservations se font "sur une formule déterminée, avec une durée déterminée".

"On démarre à 200-300 euros pour les artistes les moins chers et on va jusqu'à plusieurs milliers d'euros", précise-t-il, ajoutant que "les musiciens choisissent le type de tarification et le type de prestation. Ça peut être des formules 'toute la soirée', ça peut être uniquement des tarifications au niveau horaire, donc on peut réserver pour une, deux, trois heures ou toute la nuit." "Par ailleurs, on n'a pas forcément de beaucoup de place. Pour un soliste, 2 à 3 mètres carrés suffisent", dit aussi Simon Adjedj.

Tous les styles de musique disponibles

L'entreprise, elle, est contactée "principalement par des particuliers, mais aussi des professionnels. Cela va être des trentenaires qui organisent leur mariage, des cinquantenaires qui veulent faire une surprise à leur compagnon pour organiser un anniversaire surprise ou même des grands-parents qui veulent réserver un DJ un peu à la mode pour organiser la boom de leur petite-fille", ajoute Simon Adjedj.



Ainsi donc, on peut s'offrir les services de "DJ, en passant par des mariachis, des groupes de rock ou bien des groupes de jazz". "Actuellement, on n'a pas d'artistes avec une grande notoriété nationale. On a des artistes avec des notoriétés régionales, mais on a des artistes de très haut niveau. On va retrouver des artistes de l'opéra de Saïgon, de l'Opéra de Paris, qui viennent jouer pour une heure de piano classique, par exemple pour un vin d'honneur ou un mariage à la mairie", explique encore le fondateur de la jeune entreprise.



Enfin, concernant la sélection des artistes proposés par la plateforme, ceux-ci "sont notés" après chaque réservation, "mais pour que les artistes puissent s'inscrire, il y a différents algorithmes que nous avons créés qui vont vérifier la qualité et la quantité des informations. Une fois que l'artiste a été validé de manière informatique, on va faire une validation manuelle en vérifiant la qualité et le potentiel de chaque artiste et nous garantissons ce que vous voyez sur les vidéos, mais aussi ce que vous écoutez dans les chansons, c'est ce que vous allez avoir chez vous".