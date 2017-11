Leclerc met en vente par erreur des PS4 à 30 euros

publié le 21/11/2017 à 15:01

"Navré pour le faux espoir". La réponse du compte Twitter officiel du rayon jeux vidéo d'Édouard Leclerc est laconique. L’excitation était pourtant immense chez certains clients. Et comment. Sur le site internet de la chaîne de supermarchés, la Playstation 4, console de Sony, était affichée à… 30 euros, au lieu de 300.



Une vague d’espoir a alors secoué les forums de joueurs et les réseaux sociaux. Certains ont commandé plusieurs consoles, avec pour but de les revendre par la suite au prix du marché. Mais la chaîne de magasins s’est vite rendu compte de son erreur et a immédiatement corrigé le prix affiché.

Plusieurs clients ont exigé la livraison de leur console, affirmant que le prix affiché doit être le prix payé, mais la jurisprudence est beaucoup plus nuancée en cas de prix considéré comme "dérisoire", comparé au prix réel, même en cas d’erreur. À un mois de Noël, Leclerc ne fera pas de cadeaux.

Bonjour il s'agit d'une erreur.

Navré pour le faux espoir et merci pour la remontée.

Bonne journée — E.Leclerc Jeux Vidéo (@Leclerc_JV) 20 novembre 2017