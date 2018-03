"Aujourd'hui, à la place d'un tableau, on s'offre un tatouage", dit Tin-Tin

publié le 09/03/2018 à 14:26

Quel est le point commun entre le tsar Nicolas II, Franklin D. Roosevelt et Winston Churchill ? Tous ces grands hommes étaient tatoués. Il y a des siècles, cette pratique était encore assez rare. Aujourd'hui 14% des Français sont concernés, en particulier les moins de 35 ans et désormais les femmes sont plus tatouées que les hommes. Elles sont 16% en France, contre 10% pour les hommes.



Pour Tin-Tin, président du Syndicat national des Artistes Tatoueurs, le tatouage est loin d'être une mode. "La mode et le tatouage, il n'y a rien de plus antinomique vu que la mode est par définition éphémère et le tatouage permanent", explique-t-il, en précisant que les modes concernent davantage les motifs.

Tin-Tin explique que les tendances du moment, "c'est de s'offrir une vraie œuvre d'art par un vrai artiste, comme ceux que l'on va voir au Mondial du tatouage".

Et d'ajouter : "la tendance, ce n'est plus de se faire un tatouage qui a une grosse signification, mais par contre une grosse valeur artistique. À la place de s'offrir un tableau, on s'offre un tatouage qu'on va arborer dans la rue et montrer à tout le monde. Ça ne sera plus réservé aux intimes de votre appartement".