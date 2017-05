Au prix d'un scooter, la Kwid de Renault a tout pour plaire

publié le 23/05/2017 à 08:02

D'ici à quelques jours, Renault va passer à l'offensive avec sa Kwid, l'une des voitures les moins chères au monde. Jusqu'à présent réservée à l'Inde, elle arrive au Brésil, et pourquoi pas, un jour, en France. Pour à peine 3.500 euros, c'est à dire le prix d'un gros scooter en France, la Kwid a tout pour séduire. Une bouille sympa et des équipements juste suffisants.



Encore plus minimaliste que Dacia, encore plus dépouillée, mais toujours la même recette : la simplicité, la robustesse avec un zeste de design. Son petit gabarit, de la taille d'une Twingo, tout en adoptant un style à la mode, celui des petits SUV, plaît. Certes, ce n'est pas l'intérieur d'une Rolls et le moteur d'une Ferrari, mais elle assure le minimum.

Une arrivée en France ? Ne jamais dire "jamais"

Spartiate, cela ne lui empêche pas d'accueillir 4 adultes. La Kwid dispose même de la climatisation, de vitres électriques et d'un écran tactile. Même si forcément, des impasses on été réalisées comme l'airbag coté passager, pas de lève-vitres à l'arrières mais de simples manivelles. Et la formule cartonne : plus de 100.000 ventes l'an passé et déjà plus de 30.000 depuis le début de l'année.

Renault ne va pas s'arrêter au marché indien : cap sur le Brésil. La voiture va alors devoir s'adapter à un marché qui se rapproche du nôtre, avec plus de sécurité. Comme l'arrivée d'airbags latéraux et une meilleure acoustique. Le tarif devrait toutefois presque doubler pour atteindr 8.000 euros.



Cette Kwid peut arriver en France, mais les normes anti pollution et les mises au norme pour la sécurité feraient aussitôt grimper le prix de près de 2.000 euros. Elle arriverait en confrontation directe avec une Dacia, du coup beaucoup plus équipée et confortable. Pour le moment, Renault dit 'niet' : pour être rentable il faudrait en vendre au moins 150.000. Mais cela rappelle l'histoire de la Logan, qui ne devait jamais arriver sur nos marchés. Aujourd'hui, Dacia est le 4e constructeur en France, et sa Sandero est la plus vendue aux particuliers devant la 208 et la Clio.