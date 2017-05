publié le 12/05/2017 à 09:11

La seconde édition à Paris du SAAPS, le Salon des Allergies Alimentaires et des Produits Sans, démarre ce vendredi 12 Mai 2017, Portes de Versailles avec plus de 7.000 visiteurs attendus. Un salon pour s’informer, échanger, partager des connaissances, écouter des experts.Il s'adresse essentiellement aux personnes concernées par les allergies alimentaires comme le gluten, les arachides, le lactose, les œufs, pour les personnes diabétiques, vegans, végératiennes, sans sucre, et tout ceux qui s’intéressent à une alimentation alternative.



L’originalité de ce salon tient dans la réunion en un même lieu d‘experts de santé et de professionnels de l’alimentaire pour les conférences, mais également des chefs et blogueurs culinaires pour des activités d’ateliers, tous réunis pour permettre au public de trouver une information fiable et des conseils pratiques.



Ce salon comprend 85 exposants pour découvrir, goûter, acheter des produits SANS. 21 conférences d’experts sur des thèmes aussi variés que "Vivre avec des enfants allergiques", "Autisme et microbiote", "Végétalien, un mode de vie"... Le public pourra également rencontrer des blogueurs culinaire "sans" (dont l'auteur de ces lignes, qui sera présente le samedi 13 Mai à 15h30, pour une dédicace de son livre "Cuisiner sans gluten“).



Infos pratiques

Les billets sont en vente sur le site du salon SAAPS au tarif pré-vente de 7€ et sur place, à 10€ plein tarif et 8€ tarif réduit, entrée gratuite pour les enfants de -12 ans accompagnés d’un adulte responsable.

Le salon ouvre ses portes vendredi de 13 heures à 18 heures 30, puis samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures 30. Parc des Expositions, Hall 5.2, Porte de Versailles dans le 15 arrondissement de Paris. Métro ligne 12 (station : Porte de Versailles). Bus lignes 80 ou 39 (station : Porte de Versailles) et tramway T2 et T3a (station : Porte de Versailles)