Michel Cymes vous dit quel sport choisir pour tonifier sa musculature

publié le 16/10/2017 à 10:51

Tous les sports sont bons pour la santé. Petit rappel : trente minutes d'exercices par jour c'est le tarif minimum pour qui prétend entretenir sa musculature. Nous en avons tous besoin, surtout quand on a passé la cinquantaine et que le métabolisme de base se met un peu en veilleuse. Ce métabolisme, c'est la capacité qu'on peut avoir à brûler des calories au repos. Plus on vieillit, plus elle s'étiole.



S'il fallait conseiller un seul sport qui fasse travailler tous les muscles, ce serait l'aviron. Avec lui toute la chaîne musculaire est mobilisée. Ça bosse de haut en bas, de droite à gauche et parfois même en oblique. Comme tout le monde n'a pas la chance d'avoir un fleuve qui passe devant sa porte, on recommandera la version en salle : le rameur. Objectivement, il n'y a pas grand chose à reprocher à ce sport, à part qu'il est contre-indiqué si vous avez des problèmes de colonne vertébrale. Pour trouver plus complet, vous allez ramer.

Certains ont parfois envie de muscler certaines parties de leur corps plutôt que d'autres, ce qui est compréhensible. Dans ce cas il ne faut pas se tromper d'activité. Les sports qui permettent de remodeler le haut du corps ne sont pas les mêmes que ceux qui ciblent le reste du corps.

S'il fallait conseiller un sport qui fasse travailler tous les muscles, ce serait l'aviron Michel Cymes Partager la citation





Pour le haut du corps, vous vous mettez en maillot de bain et vous nagez. Même si vous avez des épaules de serpent, c'est ce qu'il vous faut. Épaules, poitrine, bras, dos : il n'y a rien de mieux pour vous tonifier. Attention quand même à la nage pour laquelle vous optez. Le crawl c'est parfait. Le dos crawlé aussi, à condition d'aimer boire un peu la tasse. En revanche, méfiez-vous de la brasse. Elle passe pour être la nage la plus simple, mais mine de rien elle est assez technique. Si vous ne faites pas le bon geste, vous risquez tout simplement de vous retrouver avec des douleurs cervicales.



Le yoga et le Pilates sont excellents pour les abdos et, mesdames, pour renforcer le périnée. Si c'est le bas du corps qui vous préoccupe, le vélo, la marche nordique, l'aquabiking ou le jogging peuvent vous faire des cuisses ou des mollets de rêve. Quant aux muscles fessiers, on ne les a jamais vu se renforcer dans un ascenseur. Si vous voulez qu'on envie les vôtres, prenez l'escalier !