Michel Cymes met en garde contre le suçon qui tue

publié le 31/08/2016 à 11:08

C'est le genre d'histoire qui va vous conduire à revoir complètement votre comportement dans l'intimité. Au Mexique, un jeune homme de 17 ans est mort d'un AVC à la suit d'un suçon, ce bisou ventouse dont on raffole quand on est adolescent. Julio Mecias Gonzalez dînait tranquillement en compagnie de ses parents lorsqu'il s'est mis à convulser. La famille a immédiatement appelé les secours. Il était trop tard quand ceux-ci sont arrivés. Les regards se sont alors très rapidement tournés vers sa petite amie. Les amoureux avaient passé l'après-midi ensemble. La victime présentait un hématome dans le cou.



Pas besoin de connaître le Kamasutra sur le bout des doigts pour savoir ce qui s'est passé. La jeune femme a exercé une forte aspiration sur la peau de son fiancé. Si forte que la paroi de la principale artère du cou (la carotide) en a été traumatisée. Les différentes couches qui forment la paroi de l'artère se sont divisées, un peu comme les pages d'un livre qui s'ouvre.

Du sang s'est engouffré entre les couches. Un caillot s'est formé à l'intérieur de l'artère ; il s'est détaché et a fini sa course dans le cerveau. Comme c'est le sang qui transporte l'oxygène dont le cerveau a absolument besoin, pour fonctionner, dès lors qu'il n'est plus irrigué les neurones meurent. On parle d'un accident vasculaire cérébral ischémique. C'est une sorte d'infarctus du cerveau. En fonction de la zone touchée, on peut avoir des séquelles (hémiplégie) mais aussi en mourir.

Près de 15 millions de personnes dans le monde sont victimes d'un AVC chaque année. On savait que le tabac, l'alcool et l'excès de mauvaise graisse ou la sédentarité étaient des facteurs de risque sérieux. Mais le suçon transformé en baiser de la mort, on a eu peu de cas décrits. Cette histoire ne doit pas vous dissuader d'aimer. Mais si vous êtes addict au suçon, faites-le avec une planche d'anatomie sous les yeux pour ne pas le faire devant une artère.