publié le 14/02/2018 à 11:22

La scoliose est une déformation de la colonne vertébrale qui, quand on laisse faire, peut déboucher sur des problèmes respiratoires et des douleurs. Je peux vous dire qu'on les sent passer.



Comme c'est une maladie qui survient en général au moment de la puberté (vers 12, 13 ou 14 ans, un peu plus tôt même pour les filles), je conseille aux parents d'avoir un œil sur leurs enfants. D'autant qu'une scoliose n'est pas si compliquée que ça à repérer à l'oeil nu.

Si la scoliose se manifeste à la puberté, c'est tout simplement parce qu'à ce moment-là l'ado est en pleine croissance. À cette période la colonne vertébrale se met à grandir, mais elle le fait plus vite que le reste du corps. D'où parfois quelques petits problèmes de réglage.

Comment les parents peuvent-ils repérer la scoliose ? Mettez votre enfant torse nu et demandez-lui de se tenir droit. Si vous constatez qu'une épaule est plus haute que l'autre, qu'une hanche ou une omoplate est plus saillante que l'autre, ou que le corps de votre ado est incliné d'un côté, cela doit vous alerter.



En outre, quand on a la colonne vertébrale tordue cela se traduit par une petite bosse. Celle-ci se voit. Il suffit que votre enfant se penche en ayant les pieds joints et les mains sur les genoux pour qu'elle apparaisse. Vous vous mettez derrière lui et vous observez : si bosse il y a, elle ne vous échappera pas. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter.

La scoliose n'empêche pas de faire du sport

D'où vient cette maladie ? On a souvent dit que les cartables de nos enfants étaient trop lourds ou encore que nos enfants se tenaient mal. En fait cette histoire de posture, ça n'a rien à voir. La scoliose peut être d'origine congénitale, elle est due à une malformation de naissance : une maladie neuromusculaire ou une maladie osseuse.



Ce qui compte, c'est que la scoliose soit opérée suffisamment tôt pour être traitée. Je précise qu'en la matière la chirurgie n'est pas obligatoire. Parfois le port d'un corset et les séances de kiné suffisent à corriger la déformation.



La scoliose n'empêche pas de faire du sport. Et c'est même le contraire. Quand on fait du sport, on développe sa musculature. Tout ce qui contribue à muscler le dos - et donc forge une sorte de corset naturel - est bon pour le patient. Si vous voulez rester sous la couette, il va donc falloir trouver une autre excuse !