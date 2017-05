publié le 16/05/2017 à 17:35

Pour les internautes sur Twitter, chaleur ne rime pas forcément avec bonheur. Et pour cause, les Français connaissent une vague de chaleur, avec des températures frisant les 31 degrés dans le sud-ouest du pays ou 28 degrés en région parisienne.



Comment s’en prémunir ? Il est évidemment important de bien s’hydrater tout au long de la journée, de l’eau plate de préférence. Car il faut remplacer les liquides que nous perdons lorsque nous transpirons, par exemple, pour être en bonne santé. Autre alternative : les fruits ou légumes hydratants comme le melon d’eau, la papaye, le pamplemousse, le concombre et les tomates.

Et si on peut l’éviter, il vaut mieux ne pas s’exposer au soleil trop longtemps. Tous aux abris : volets fermés, stores baissés et climatisation ou ventilateurs activés pour limiter la chaleur. Les plus chanceux peuvent se rendre à la piscine ou mer pour se rafraîchir, tout en profitant du beau temps. Ne pas oublier de se tartiner de crème solaire si l’on ne souhaite pas se transformer en écrevisse.



Dernier conseil un peu plus original et onéreux : se procurer un T-shirt qui refroidit. Damart, plutôt spécialisé sur les vêtements réchauffants, s’est ainsi lancé il y a deux ans sur ce segment de marché. Le vêtement est un mélange de haute technologie et de sucre de canne, il crée sur la peau une sensation de fraîcheur, qui dure une bonne heure.