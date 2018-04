Maladie de Parkinson : qu'est-ce que l'immunothérapie ?

publié le 06/04/2018 à 13:45

200.000 personnes. C'est le nombre de patients atteints de la maladie de Parkinson en France. Alors qu'une nouvelle campagne de sensibilisation débute vendredi, le neurologue Philippe Damier annonce un nouveau traitement potentiel pour les malades : l'immunothérapie.



Dans les colonnes du Parisien, le médecin de l'hôpital de Nantes partage son enthousiasme concernant ce traitement qui a déjà fait ses preuves contre le cancer. "Dans le cas du cancer, la cellule ne contrôle pas sa multiplication. Dans celui de la maladie neurodégénérative, elle active un programme de mort cellulaire. Il y a comme un mécanisme de miroir. Or, l’immunothérapie renforce les défenses du patient." explique-t-il.

Mais en quoi consiste exactement ce traitement ? Il s'agit de stimuler le système immunitaire du patient pour l'aider à se défendre contre les agressions extérieures comme les virus, les bactéries ou encore les tumeurs grâce à l'injection d'anticorps spécifiques.

Dans le cas de Parkinson, il s'agit de le débarrasser des dépôts anormaux de protéines dans le cerveau. "Nous commençons la phase II de l’étude clinique internationale avec des patients perfusés tous les mois", révèle Philippe Damier.



Principal inconvénient des immunothérapies : leur prix élevé. Aujourd'hui, pour traiter le cancer, il faut compter 80.000 euros en moyenne par patient et par an selon l'Institut Curie. "Aux laboratoires et autorités de négocier en bonne intelligence." conclut le docteur Philippe Damier.