Les régimes sont-ils réellement inefficaces ?

publié le 21/11/2017 à 07:00

Hypocaloriques, hyperprotéinés, détox etc : les régimes sont de plus en plus nombreux et variés. Chaque année, ils donnent l'espoir à ceux qui veulent perdre du poids d'obtenir ou de retrouver cette silhouette tant désirée... Pourtant, une grande majorité des personnes ayant tenté un régime ont repris des kilos par la suite. Les régimes peuvent également être dangereux s'ils ne sont pas élaborés avec un professionnel de santé (carences diverses) ou favoriser des troubles du comportement alimentaire... Pourquoi tant d'échecs quand on essaie de mincir ? Comment stabiliser son poids ?



Invités

- Lumi Poullaouec : directrice artistique en communication, auteure de "Adieu graisse ! Mon journal (presque) intime", éditions Eyrolles



Adieu graisse ! Mon journal (presque) intime

- Jean-Philippe Zermati : médecin nutritionniste et psychothérapeute, auteur de "Maigrir sans regrossir, est-ce possible ?" et "Maigrir sans régime", éditions Odile Jacob

Maigrir sans regrossir, est-ce possible ?

Maigrir sans régime

