publié le 01/09/2017 à 16:22

Éviter les scandales alimentaires que la France a connu ces dernières semaines. C'est l'objectif du gouvernement qui a annoncé, jeudi 31 août, que les contrôles de la présence de nanomatériaux dans les produits alimentaires allaient être renforcés.



Dans son numéro de septembre 2017, l'association "60 millions de consommateurs" avait dénoncé la présence de dioxyde de titane dans dix-huit produits sucrés testés. Ces nanoparticules sont potentiellement toxiques et surtout non signalées sur les emballages des produits.

L'E171 est utilisé dans l'industrie agroalimentaire et cosmétique pour intensifier la brillance de confiseries, plats préparés ou dentifrices. Un règlement européen sur l'information du consommateur contraint théoriquement les fabricants à apposer la mention "nano" sur les emballages. Or, selon l'analyse de 18 produits (notamment destinés aux enfants), effectuée par 60 Millions de consommateurs, jamais la mention "nano" n'apparaissait.

75.000 inspections

Une évaluation par l'agence du cancer de l'OMS avait conduit à classer le dioxyde de titane comme cancérogène possible pour l'homme en cas d'exposition professionnelle par inhalation, a rappelé l'institut de recherche agronomique en Europe. Les ministères chargés de l’économie, de la santé et de l’agriculture ont décidé de saisir conjointement l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) afin de déterminer si l’additif alimentaire E171 présente un éventuel danger pour les consommateurs.



"Face aux incertitudes sur l'impact sanitaire de cette substance à l'échelle nanométrique, il est demandé à l'Anses de finaliser à court terme les travaux qu'elle a engagés visant à rassembler l'ensemble des données disponibles", indique un communiqué des ministères.



En France, des contrôles sanitaires sont pourtant régulièrement organisés. Le but étant de s'assurer que les denrées alimentaires mises sur le marché ne présentent aucun risque pour les consommateurs. Chaque année, 75.000 inspections d'établissements sont ainsi réalisées pour vérifier la sécurité alimentaire des aliments, selon le ministère de l'Agriculture. Ces contrôles ont pour but de s'assurer de la qualité sanitaire des produits, du respect des conditions d'hygiène mais également d'identifier la présence de contaminants. Peuvent être définis comme "contaminants" toutes les substances interdites et anabolisantes, les médicaments vétérinaires ou encore les polluants environnementaux.

Vers des méthodes d'analyse fiables ?

Au total, 30 laboratoires agrées en France permettent l'examen des compositions alimentaires. "Les laboratoires reconnus réalisent les analyses d’autocontrôles, essentiellement en santé animale et en hygiène des aliments", précise le ministère de l'Agriculture sur son site internet. Les nanoparticules de dioxyde de titane retrouvées dans les sucreries commercialisées auraient ainsi du être détectées par ces établissements.



De son côté, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a précisé avoir mis au point des "méthodes d'analyse fiables" pour contrôler la présence de ces substances dans les denrées alimentaires et non-alimentaires. "Des premiers contrôles ont déjà pu être menés et vont se poursuivre de manière intensive au second semestre", ont ajouté les ministres de la Transition écologique, de la Santé, de l'Agriculture et de l'Économie dans un communiqué.







En outre, les États généraux de l'alimentation devraient permettre de débattre des usages de ces substances dans l'alimentation, au regard des bénéfices attendus et incertitudes sur le plan sanitaire. "Ces contrôles étant novateurs en Europe, leurs résultats seront aussi présentés au niveau communautaire pour permettre, le cas échéant, de préciser la réglementation", ont ajouté les ministres.