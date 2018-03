et AFP

publié le 26/03/2018 à 10:08

Pour lutter encore davantage contre la grippe, le gouvernement table sur une généralisation de la vaccination en pharmacie contre la grippe "dès 2019". Une expérimentation de ce dispositif sur certaines populations s'est déroulée avec succès dans deux régions cet hiver, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes.



Entre octobre et fin janvier, 155.944 personnes ont été vaccinées contre la grippe en pharmacie dans ces régions-tests, soit quatre fois plus que l'objectif initial, selon l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO).

Lancée en octobre pour trois ans, cette expérimentation n'était pas ouverte à tous les patients adultes. Elle se limitait à ceux à qui le vaccin est recommandé (plus de 65 ans, patients souffrant de certaines pathologies etc.). Elle excluait les femmes enceintes et les personnes qui se faisaient vacciner pour la première fois.

Les pharmaciens demandaient la levée de ces restrictions. Le document publié par le gouvernement ne précise pas si la généralisation du dispositif concernera tous les patients.