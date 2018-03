publié le 07/03/2018 à 16:30

L'Assemblée nationale a décidé de se mobiliser à la veille de la journée internationale des droits des femmes, jeudi 8 mars. De ce fait, les questions au gouvernement étaient exclusivement consacrées à l'égalité femmes-hommes, une des causes nationales défendues par le gouvernement depuis l'élection d'Emmanuel Macron.



Et exceptionnellement, Annie Genevard, députée du Doubs et vice-présidente de l'Assemblée nationale, s'est installée au perchoir, place réservée à François de Rugy habituellement, pour présider cette séance particulière. Si elle a été largement applaudie à son entrée, Annie Genevard a malgré tout dû faire face à certains réflexes persistants…



Interrogée par la députée Bérangère Poletti (LR) sur la situation des femmes résidant en EHPAD, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a commis une petite erreur au début de sa prise de parole en saluant "monsieur le président". Si elle a immédiatement corrigé le tir, ce lapsus n'a pas manqué de faire rire les députés présents dans l’hémicycle ainsi que les deux principales intéressées.